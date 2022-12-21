東和鋼鐵(2006)周二召開線上法說會，鋼筋出貨量每個月大致維持10萬噸水準，今年過年較早，過年前是出貨旺季，公司認為，12月鋼筋、型鋼可望會高於平均水準。鋼筋預計過年後一月底補足人力，啟動正常班次生產。

東和鋼鐵前三季營收淨額459.22億元，年增8.64%，營業毛利56.27億元，年減19.73%，營業毛利率12.26%，年減4.33個百分點，營業淨利39.01億元，年減25.47%，營業淨利率8.50%，年減3.89個百分點，本期淨利31.75億元，年減27.73%，純益率6.91%，年減3.49個百分點，基本每股盈餘4.33元，相較去年同期4.06元仍成長，惟今年第三季單季EPS為0.74元，創下9季以來新低。

東和鋼鐵11月營收42.20億元，今年次低，年減19.59%、月減7.57%；前11月營收546.88億元，仍年增4.09%。

受到烏俄戰爭、電子建廠遞延、鋼價下跌、產品組合改變、越南亦有損失逆風，均衝擊營運表現，整體相較去年營運高峰下滑，不過東鋼台灣生意穩健維持。

東和鋼鐵發言人郭淑媚表示，桃園廠生產效能提升，2018年桃園廠第二條軋鋼生產線量產，近四年鋼筋年產量都有超過百萬噸產量，更具經濟規模；而受到中美貿易戰推動台商回流、科技廠建廠、房地產熱絡等需求下，鋼筋年需求也跟著水漲船高。

越南鋼廠(THSVC)軋鋼生產線，越南國內市場建築用鋼年需求量今年前10月843萬公噸，年度需求量可望達1011萬公噸，越南需求有更進一步，但因為碰到大陸疫情影響用鋼，不過近期看到寶鋼調漲價格，可望已見鋼市的曙光，目前產能利用率達42%。

國內H型鋼需求與生產，鋼鐵公會公告國內H型鋼生產量前9月達71.2萬公噸，年度推估達95萬公噸生產量，年度推估為89.9萬噸需求量；目前H型鋼進口約3.1萬公噸，出口約7萬噸，進出口約3.8萬公噸。因為建廠需求，前三年需求強勁，不過近幾個月終端需求疲憊、建廠緩慢、缺工因素等，公司案量仍有一年在手的案量。

東鋼董事長侯傑騰表示，越南部分，今年營運較不理想，除了因為烏俄戰爭使年初漲價之外，四月起一路跌價，造成越南庫存跌價損失，再加上匯兌損失等不利因素，不過東南亞還是未來看好的區域，會持續找到較好的營運模式。而鋼筋業務可望擴大生產，預計過年後一月底補足人力，啟動正常班次生產。

東鋼總經理黃炳樺亦說明，越南不急求快速獲利表現，採穩定發展、培養競爭力，而越南沒有避險機制，須建立自然避險的內外銷組合的機制，進入產業高峰期需待一段時日。

關於出貨量，東鋼也說明，今年第三季鋼筋銷售量29.3萬噸、型鋼15萬噸、越南第三季7萬噸(成品)，鋼筋每個月大致維持10萬噸水準，今年過年較早，過年前是出貨旺季，12月可望會高於平均水準，型鋼亦如此。

鋼鐵生產面臨較大節能減碳議題壓力，董事長侯傑騰提到，專業建築用鋼，不管桃園或是越南地區，鋼廠接下來做重要的事情還是節能減碳的議題，公司也非常認真研究這事情，2050是否可淨零尚有許多努力要突破，上星期才看到核融合的突破，是否影響接下來的路都要觀察，不過2030時程較近，公司預估會先進行兩個大電爐的改造，反觀鋼廠能否擴充之營運壯大事宜，也要適時應變供需變化。

至於台灣缺電問題也深深影響製造廠、傳產業，總經理黃炳樺認為，東鋼電爐績效在全球鋼廠前茅，但台灣欠缺合理電價結構，且必須重視缺電疑慮。電力可以節流，並馬上即見成效，但要開源的路比較慢，包含環評等路要走，然對資本投資的能源與供電策略是需要擔心，沒有合理電價，而不是越台兩地價格相比較。董座也補充，對於買賣平衡，會影響生意穩定性。