明基佳世達集團今(21)日宣布，正式加入RE100，成為全台灣第一家加入RE100的電腦周邊科技集團，承諾2040年全面使用再生能源。此外，亦宣布要在2050年達到淨零排放之目標，積極攜手大艦隊與供應商夥伴齊力減碳，響應減碳倡議，展現與國際標準接軌的永續作為。

明基佳世達集團今日舉辦齊力減碳大會暨ESG永續行動工作坊，不僅正式宣布集團的減碳目標與進程，更進一步攜手大艦隊和400家供應商夥伴，與會企業總市值超過1兆美元，希望「共創共好、永續抵佳」，共同朝向減碳目標、珍愛地球邁進。

佳世達(2352)董事長陳其宏表示，佳世達自2007年發行第一本企業社會責任報告書，2010年取得全世界第一張20吋液晶顯示器的產品碳足跡認證，自2012年以來獲得全球ESG相關獎項的肯定超過50座。他指出，企業必須將ESG視為財報以外的第二張成績單，積極設定目標並致力實踐，佳世達除了正式宣示淨零進程目標外，更要邀請供應商一起加入，共創共好，發揮一百倍的力量。

以液晶顯示器從搖籃到大門為例，佳世達製造僅占碳足跡約1%，其餘大多來自於材料零件等。不過，佳世達透過綠色產品設計的規劃，選擇減量、減碳、無有害物質、節能、易回收的材料與運輸方式，將可發揮一百倍的影響力。

佳世達總經理黃漢州表示，佳世達淨零目標已制定KPI並與獎酬連結，以2021年為基準年，預計在2050年達到淨零排放，接下來將陸續展開內部碳定價、自建太陽能、購買綠電憑證等工作。除了佳世達本身淨零，也希望供應商可以在2030年做到減碳20%，接下來會積極協助大家一起做，供應商的減碳行動也將列入供應商評核，增加ESG的評選條件。

因應自身的承諾與攜手大艦隊、供應鏈夥伴齊力減碳的目標，明基佳世達集團特別成立「ESG永續供應鏈行動工作坊」，透過明基基金會為平台，從溫室氣體盤查開始，訂定減碳目標，做好能源管理。未來將再擴大到產品生命週期的碳足跡，評估導入生質材料、碳權交易、負碳技術等，攜手齊力共創淨零未來。