2022 FIFA世界盃足球賽在台灣時間12/19凌晨正式落幕，負責賽事轉播的台灣轉播總代理愛爾達(8487)再次繳出漂亮成績單，統計決賽收視率達3.47，廣告營收超越東京奧運5成，ELTA.tv訂閱也大爆發，超越東京奧運70％。

愛爾達指出，世足64場比賽只要非凌晨時段轉播，收視率皆有破1的優異表現，話題不斷的最後兩戰，摩洛哥與克羅埃西亞季軍戰於上半場互轟，收視率一度飆至2的超水準表現；扣人心弦的冠軍戰，當阿根廷踢進第二球時，收視率再創淘汰賽新高2.62。35～44歲男性族群，更飆出3.47的數字，確定讓卡達世足賽，成為MOD平台2022的年度收視總冠軍。

今年世足全民瘋博弈，連動帶起收視熱潮，讓市場看好轉播頻道的「吸睛度」，加上足球賽事特性，半場休息廣告大受業主青睞。愛爾達世足全賽事200小時轉播的累積廣告營收，更勝去年東京奧運550小時的累積廣告營收，成長幅度足足超過5成，可見市場對於世足賽轉播的反應熱度。

除電視轉播繳出亮眼成績外，民眾收視習慣的改變以及獨家全賽事轉播的完整性優勢，讓愛爾達所屬串流平台ELTA.tv訂閱戶數再創新高。愛爾達一開始就以超越東京奧運最高峰作為營運目標，但開幕第四天就已成功達標，最終比奧運成長70％。

網路上的討論更是本次世足賽的一大亮眼，擁有眾多粉絲愛爾達電視，在Facebook與YouTube平台上，成功創造出5.75億人次的世足話題觸及。即時短片、新聞報導、花絮締造8100萬點閱數。對比2018年俄羅斯世足，雙雙成長320％以上。愛爾達的社群訂閱粉絲數，更一舉突破200萬大關。

對於2023年賽事，愛爾達將延續這股足球熱，12/26起轉播英超足球賽、歐冠足球賽、義甲足球賽等多項頂尖足球賽，延後舉辦的杭州亞運會、世界大學運動會也分別將於2023年7月下旬、9月下旬進行。