美國史詩式科幻電影《阿凡達》在2009年上映時，曾在全球掀起熱潮，睽違13年也終於回歸大螢幕推出續集《阿凡達2：水之道》，而這次也是主角之一的奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet），近日也為了電影勤跑宣傳活動，談到當年拍攝經典電影《鐵達尼號》時被嘲諷身材一事，她罕見爆粗口回嗆酸民。

凱特溫絲蕾近日隨著《阿凡達》劇組前往各地宣傳，而在活動上主持人提到，當年凱特溫絲蕾在《鐵達尼號》中飾演的富家千金「蘿絲」的場景，凱特溫絲蕾則透露，《鐵達尼號》上映後，她為了劇情要求不惜全裸入鏡，身材卻因此遭到酸民攻擊，甚至還傳出「是因為她太胖才害死男主角傑克」的說法，讓當時才22歲的凱特溫絲蕾相當受傷也默默承受相當多年。如今已47歲的她，終於能為自己發聲，表示「他們真的很刻薄，我他X的根本一點也不胖！」

凱特溫絲蕾更透露，若是時光倒轉她一定會用完全不同的態度來面對外界對她身材的批評，絕對不會再讓那些人輕易說出傷人的話語，也會好好的保護自己。

另外，自從《鐵達尼號》上映後就不停遭觀眾質疑結局是「為悲劇而悲劇」，男女主角其實都可以同時存活。對此，《鐵達尼號》導演詹姆斯柯麥隆日前透露，他有特地請專業人士進行法醫相關的科學研究，證實兩人都倖存的方法並不存在，研究細節未來會透過國家地理頻道（National Geographic）的特別節目中公開，一解外界多年來的質疑。

Kate Winslet, protagonista de 'Avatar 2', afirma que quebrou o recorde de tempo prendendo a respiração debaixo d'água e ficou 7 minutos sem respirar. pic.twitter.com/wjT8r6n1By — ACERVO (@AcervoCharts) December 13, 2022