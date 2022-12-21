受到全球關注的2022 FIFA世界盃足球賽，於台灣時間12月19日凌晨正式落幕。阿根廷在決賽上演史詩般演出，擊退法國勇奪隊史第三座冠軍盃，至今仍是球迷津津樂道話題。負責賽事轉播的台灣轉播總代理愛爾達電視，再次繳出漂亮成績單，決賽收視率3.47飆出 卡達世足MOD年度收視總冠軍，廣告營收更超越東京奧運五成，整體足球轉播商機大豐收。

愛爾達在長年立足的中華電信MOD平台上，深耕十多年轉播足球賽經驗，再次受到觀眾肯定。世足64場比賽，只要非凌晨時段轉播，收視率皆有破1的優異表現。而話題不斷的最後兩戰，摩洛哥與克羅埃西亞季軍戰於上半場互轟，收視率一度飆至2的超水準表現。至於扣人心弦的冠軍戰，當阿根廷踢進第二球時，收視率再創新高2.62。35～44歲男性族群，更飆出3.47的火燙數字，確定卡達世足賽成為MOD平台2022的年度收視總冠軍。

今年世足亦帶動全民瘋運彩，連動帶動收視熱潮，讓市場看好轉播頻道的「吸睛度」，加上足球賽事特性，半場休息廣告大受業主青睞，愛爾達世足全賽事200小時轉播的累積廣告營收，更勝去年東京奧運550小時的累積廣告營收，成長幅度足足超過五成，可見市場對於世足賽轉播的反應是「叫好叫座」。

除了電視轉播繳出亮眼成績外，民眾收視習慣的改變以及獨家全賽事轉播的完整性優勢，讓愛爾達所屬串流平台ELTA.tv訂閱戶數再創新高。當初設定超越東京奧運最高峰營運目標，開幕第四天就已成功達標，最終比奧運足足成長70％。

網路上的討論更是本次世足賽的一大亮眼，愛爾達電視在Facebook與YouTube平台上，成功創造出5.75億人次的世足話題觸及。即時短片、新聞報導、花絮締造8,100萬點閱數。對比2018年俄羅斯世足，雙雙成長320％以上。愛爾達的社群訂閱粉絲數，更一舉突破200萬大關。

卡達世足賽轉播再掀收視熱潮，並寫下轉播佳績。愛爾達表示，將延續這股足球熱，12月26日起轉播英超足球賽、歐冠足球賽、義甲足球賽等多項頂尖足球轉播服務，在世足賽看到的球星，接近一半的選手，都將在這些轉播中看到。

另外，新的一年，延後舉辦的杭州亞運會、世界大學運動會也分別將於七月下旬、九月下旬確定轉播。愛爾達強調，愛爾達將以「運動轉播大平台」定位，持續轉播國際精彩運動賽事。