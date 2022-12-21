成龍近日召集了一群香港演員共同開一檔演技競演綜藝節目，成龍一登場便獲得許多後輩掌聲，他也意氣風發下台與學員們逐一握手，然而，面對兒子房祖名舊愛薛凱琪時，薛凱琪都顯得有些尷尬，露出僵硬笑容與成龍握手，這段畫面曝光後，掀起一波討論。

最近陸綜《無限超越班》非常火紅，成龍以節目召集人分享個人經驗，他一登場獲得大批後輩列隊歡迎，讚他是華人之光，成龍與眾星逐一握手，當走到兒子房祖名舊愛薛凱琪面前時，笑稱：「這個……不太熟。」不過薛凱琪顯得有些尷尬，露出僵硬笑容與成龍握手，成龍亦上前給對方一個擁抱，不過在後續節目中都沒有互動場面，外界推測應該是節目組不希望兩人成為討論焦點。

薛凱琪2005年與成龍兒子房祖名合拍電影《早熟》擦出愛火，雖二人從未認愛，但交往一事已經鬧得沸沸揚揚，有人稱薛凱琪介入房祖名與當時音樂才女戴佩妮的感情，也有人稱由於房祖名一向異性緣好，當年與薛凱琪交往後仍愛長跑夜店，讓她非常不滿，之後薛凱琪又與富二代黃敏豪鬧緋聞，最後導致房祖名主動提出分手。

早年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪，近日參加《無限超越班》大方介紹自己參加的目的：「我這一次來，想要做一個類似於調色盤演員，希望可以嘗試不一樣的戲。」然而被影后惠英紅犀利點評：「現在妳給我的感覺是很陶瓷娃娃，這會把妳封死，因為今年妳都四十多（歲），我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好這個是妳的優勢，抓不好它會綁死妳。」這一番言論，在網上掀起一波討論。