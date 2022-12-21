有些人，看似好脾氣，對於任何人都保持友好關係，凡事都以好商量態度去應對，但他們心中還是有原則的，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤座、金牛座、射手座雖任何事都好商量，但一旦對方變本加厲，跨越過他們心中的底線，便會捍衛自己權益，絕不讓步。

▍天秤座

天秤座大多是天生的好個性，而且就是喜歡跟人保持友好相處，所以跟人相處、講事情總是隨著自己的個性，以凡事都好商量的態度去應對，所以當跟天秤座溝通時，他們不管心裡樂不樂意、同不同意，都能用笑臉相對，然而天秤座就好欺負嗎？別忘了天秤座可是對「公平」很有要求的，遭遇不公平的事，他們不會讓步。

▍金牛座

金牛座是典型的嘴軟心硬，嘴軟、好說話是因為金牛座不擅長跟人爭辯，會有心避開跟人爭鋒相對，很多時候還覺得不吵架才省力氣，但不該退縮時，金牛座絕不會讓步的，他們很有自己的主張，做事如果違背心意就會做不下去，不能吃的虧，他們才不吃。

▍射手座

射手座對人或事的心態都比較開放，他們很喜歡聽別人怎麼說、怎麼看，很願意從別人那裡得到做人、做事的新思路，因此當要跟射手座商量時，他們的態度都會很好，不會讓自己吃虧是因為他們沒有委曲求全的軟弱，他們「一生羈愛自由」，該為自己爭取的，必定不手軟。