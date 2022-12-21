中天新聞台在2019年因批評蔡英文政府的登革熱防疫措施及農漁產滯銷，及談話性節目來賓批陳吉仲不適任等，遭國家通訊傳播委員會NCC以違反事實查證原則，各裁處60萬元、60萬元、40萬元罰鍰，中天提告後，台北高等行政法院判決撤銷共160萬元罰鍰。可上訴。

NCC連續裁罰的首件案件是因2019年6月19日上午「中天晨報新聞」節目中，播出主標題為「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」，評論2014年陳菊擔任高雄市長時，爆發了登革熱疫情好嚴重，但NCC認為是偏頗訊息裁罰60萬元。

同年7月1日中天晚間新聞節目中，播出主標題為「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」，批評登革熱防治，蔡英文政府像是一國兩制一樣，為什麼中央不照顧高雄人的生命，難道比不過印尼和越南嗎？

該新聞NCC認為，中天未將2019年中央已提供高雄市例行登革熱防治補助費及高雄市政府申請「登革熱防治經費」相關程序、時序等相關訊息，一併提供民眾知悉，以不完整偏頗訊息，誤導民眾認知及判斷，造成民眾對政府防疫工作之誤解，裁罰60萬元。

另2019年3月28日下午中天在其製播之「大政治大爆卦」節目中，播出標題為「拚外交、農漁產滯銷綠色執政一千零一招：撒錢」，來賓謝寒冰批評陳吉仲是有史以來最不適任的農委會主委等，遭NCC認為謾罵行政機關首長且未經事實查證，裁罰40萬元。

中天不服提告後，北高行政法院認為，根據中天提出的證據資料、節目中的3新聞的事實，有相當理由可信為真實，中天並未違反事實查證原則，NCC不察卻認為中天違反事實查證原則裁罰，其解釋法律及適用法律即有錯誤。

合議庭認為，NCC以中天未能平衡報導作為裁罰理由，無異將《衛廣法》處罰行為態樣擴張至處罰違反公平原則之行為，此亦已逸脫衛廣法的文義範圍，違反處罰法定原則，3個裁罰處分有違誤，判決撤銷。