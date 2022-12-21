I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

馬斯克（Elon Musk）周一進行粉絲投票，承諾若有超過半數的人認為他應該請辭推特執行長，就願意下台，結果有將近6成的粉絲都投同意。馬斯克（Elon Musk）周二發布最新推文指出，只要有人夠傻願意接手，將卸下推特執行長工作，並透露，在那之後將負責軟體與伺服器團隊。

馬斯克砸下440億美元（約新台幣1.4兆）收購推特後，進行一連串改革，但裁員半數員工、藍勾勾收費等措施卻也引發巨大爭議，且推特目前仍存在虧損，從收購到現在，馬斯克多次出脫特斯拉的股票，引發特斯拉投資人信心潰散，股價出現崩跌，分析師也質疑特斯拉已經被當成推特的ATM。

在此關頭，馬斯克在個人推特上以「我是否該離開推特執行長職位，我會遵守最終結果」為題發起投票，結果有高達57.5%的粉絲投同意票，外界也好奇馬斯克會如何回應此事。

美國時間周二晚間，馬斯克再次發文表示，只要有夠傻的人願意接手，我就會辭職，在那之後我將將負責軟體與伺服器團隊。馬斯克決定遵守承諾，辭職宣言才發出不到1小時，馬上吸引超過7.5萬粉絲按讚、1.2萬人轉推及1.5萬人留言討論。