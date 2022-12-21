高人氣網紅「丹尼婊姐」以直率發言及幽默個性深受粉絲的喜愛，時常在社群平台分享生活的她，近日在臉書上更新一篇貼文，內容為她飛到日本學滑雪的過程。提到教她的日本教練大讚台灣人的友善態度。不料，他指出「但開車卻完全變了一個人」的情況讓他相當困惑。此番提問讓丹尼婊姐一時答不上來，開口尋求網友幫助，引發網友熱烈討論此則議題。

丹尼婊姐在昨(20)日於臉書上發文，內容提到睽違三年，終於能再次踏上日本學滑雪，自曝遇到一位中文很好的日本教練。兩人上課聊天，他大讚之前旅台生活，認為：「台灣人都非常友善啊，真的是人民大部分都親切。」

豈料，日本教練話鋒一轉，指出：「台灣人在開車時，都會像變了一個人似的，路上的人都不讓，有的人還會生氣大罵。」對此提問，考倒了腦筋一向動的靈活的丹尼婊姐。她笑稱：「不知為何台灣人一碰到方向盤，馬上變成俄羅斯戰鬥民族。」也趕忙向網友提問「路怒」原因，以免下次上課時，還回答不出來。

貼文PO出後，不只笑翻一眾網友，也開啟網友們對於台灣路權議題的熱烈討論，留言：「在台灣開車就是要人比車兇，不然無法在馬路上生存」、「生存比和善更重要」、「自私把路邊當停車場，道路規劃，都更，人民素養不足一堆問題，反正每個外國人稱讚完一圈總會說到可怕的交通」、「都是因為自私惹的禍。」、「路人地獄不是浪得虛名。」