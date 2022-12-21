抽菸危害身體，二手煙也影響不抽菸者的健康，而殘留在物體表面的三手煙的影響也不容小覷。根據研究，三手煙可滯留在在衣服上殘留19個月以上，三手煙也引發了身體內持續的發炎反應，危害健康。醫師提醒，民眾即使在戶外抽煙，仍會帶著三手煙回家，危害子女與家中老人的健康，因此戒菸是守護自己及家人健康的上上之道。

三手煙是指吸入殘留在衣服、房間牆壁、家具、身體等處的有害物質，包括來自香煙的尼古丁。重症暨胸腔科醫師黃軒在其臉書專頁上分享國外針對三手菸對於健康危害的研究，其中一項美國研究指出，三手煙不只在衣服上殘留一年以上（19個月），三手煙也引發了身體內持續的發炎反應，危害健康。

至於何種衣服材料滯留最多三手煙，黃軒表示，有研究指出，棉製材料在三手煙滯留的棉製衣物，可以驗出41倍高濃度的尼古丁；在聚酯纖維衣料上，三手煙滯留的聚酯纖維，驗出的尼古丁相關物質更可高達78倍濃度。

另有一美國研究發現，運動流汗時若穿著浸有三手煙的衣服，也會促進皮膚對三手煙在皮膚的吸收，使其體內和尿液中驗出尼古丁相關氧化物，反覆在體內引發不同的發炎反應，導致血管阻塞、器官受損的情況持續擴大。

黃軒提醒，由於疫情持續，即使人在戶外抽菸，仍會帶著三收煙回家，若在流汗穿著三手煙的衣服下，更增加人體吸收到更多尼古丁相關致癌物質；由於疫情持續，一般民眾在家與家人接觸的時間更多，身上殘留的三手煙將危害自己與家人的健康，因此只有戒菸才是上上之道。

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