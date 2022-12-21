新竹市長當選人高虹安助理費官司，檢方諭令60萬元交保候傳；而曾與民眾黨主席柯文哲有良好互動的苗栗縣長當選人鍾東錦，20日也被苗栗檢方因樁腳涉嫌現金買票，提起當選無效之告訴。對此台北市議員徐巧芯21日表示，鍾東錦是繼高虹安之後第二個被追殺的對象，更大酸檢方，選前張淑娟告媒體人周玉蔻的案子現在辦到哪裡？完全沒有進度，輕重緩急的拿捏全看政府的眼色決定。

徐巧芯今日接受媒體人王淺秋廣播專訪，談到高虹安、鍾東錦深陷官司，徐表示，自己2018年當前總統馬英九發言人時，就曾深刻體驗過政治追殺，當時檢調透過跟媒體洩密的手段非常惡毒，痛斥台北地檢署不應該用放話、洩密方式去影響輿論對政治人物的評價，以及用輿論去施壓法官。

徐巧芯提到過去提告林秉樞違反國安法的例子，當時北檢將案件分給新北地檢署，新北檢說找不到證據所以不起訴，後來隔一陣子北檢調查林秉樞另外特權疫苗的案子，又發現林是以國安人員去申請特權疫苗，這樣不就是北檢、新北檢互打臉嗎？

再談到鍾東錦的案子，徐表示，這個偵辦速度，很少檢察官直接提起當選無效之訴，這樣是不是繼高虹安之後又有第二個被追殺的對象？民進黨說要司法改革，改了什麼？民進黨團總召柯建銘事前放話說不會讓高虹安當選，加上民進黨各種匿名放話，接下來馬上照他們的劇本走，難怪被質疑是政治力的介入。

徐巧芯再補充，選前張淑娟告周玉蔻的案子現在辦到哪裡？完全沒有進度，案子有先來後到、輕重緩急，但現在卻是先開始的案子比較後審理；後開始的案子先審理，明明社會度關注高的案子後審理；社會度關注度比較低的先審理，這個輕重緩急拿捏看政府的眼色決定，這是大家對檢調很失望的原因。

另談及自己提告107位綠營側翼及網軍，徐巧芯說，第一波先告確定身份的4個人，有2人已經做了筆錄，這件事一定會追究到底，徐巧芯也分析網軍以英系為主，但蔡英文總統跛腳，很多側翼帶槍投靠到副總統賴清德，賴要如何運用這個權力的魔戒，是會變本加厲，還是會節制，這是賴清德當家民進黨後很重要的觀察點。