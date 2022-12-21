中俄兩國海軍今（21）日起舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習，大陸發布官宣影片指出，參加演習的共軍艦艇編隊20日下午依序解纜起航，出發前往演習區域，與俄艦艇編隊會合。這是共軍參演軍艦首度在聯演前亮相。

大陸央視新聞客戶端報導，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，12月21日至27日，兩國海軍將在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。20日14時，參加演習的共軍艦艇依次解纜起航，前往東海某海域的演習會合地，將於今日中午與俄艦艇編隊會合，共同組成海上聯合編隊。

本次演習，中方參演兵力來自東部、北部戰區海軍。5艘水面艦艇包括飛彈驅逐艦包頭艦、濟南艦，飛彈護衛艦濱州艦、鹽城艦，綜合補給艦高郵湖艦，以及潛艇、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等。

俄方參演兵力包括飛彈巡洋艦瓦良格號、大型反潛艦沙波什尼科夫海軍元帥號、護衛艦完美號和阿爾達爾號、補給艦佩琴加號等。

本次演習課題為「聯合維護海上安全」，設置聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等課目，旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

報導指稱，自2012年以來，中俄「海上聯合」系列演習已成為提升兩國海軍戰略互信水準、增進傳統友誼、鍛煉提高海上聯合行動能力的穩定合作平台和交流管道，越來越受到國際國內的廣泛關注，形成較強的「品牌」效應。

「海上聯合-2022」演習將進一步突出聯演實戰性、創新性，鞏固中俄兩國海軍海上聯演10周年的經驗成果，推動建立海上聯合巡航機制，在更高水準、更高起點上推動兩國海軍合作創新發展，推高兩國海軍互信水準。