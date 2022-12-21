前女團F4成員Amy（葉庭蓁）去年與老公離婚，目前仍同住一個屋簷下，日前葉庭蓁家中樓下起火，導致家具都被濃煙燻黑，她自己也因此嗆傷，不過所幸她反應快及時通報消防隊前來，目前她與兒子並無大礙。

Amy 18日在臉書自爆，晚上約9點多時，在客廳聞到燒焦味，原先以為是電磁驢的味道，怎料竟是樓下失火，而根據《TVBS新聞網》報導，她表示，當時「出去看到樓梯大起火，往屋簷上燒，有一個火柱，我大喊『失火了』，我前夫住另一間，他聞不到味道，我趕快叫兒子和前夫離開」，也幸好她警覺性高第一時間立刻通報「感謝119電話那邊的女孩，還有現場消防員救我們一家，現在全家還有貓咪因為救護人員跟消防人員全部都平安了，大家放心」。

然而，在火災後沒多久，正好迎來Amy兒子生日，在慶生的同時她順便與大家報平安，至於火災後續她則表示，失火的住戶已承諾會做好後續賠償，至於起火原因是電線走火，家中客廳的家具都被燻黑，所以這兩天她都忙著清理。

事實上，Amy去年11月與前夫小薛離婚，還沒分開前Amy就傳出經常遭到對方家暴，甚至她曾到警局報案，但兩人婚後仍同居，對此，她表示「因為我做的是演藝工作，我怕去工作的時候小朋友沒人照顧，我也不希望這件事（離婚）影響到小朋友太多」。