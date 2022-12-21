彰化市21日清晨發生命案，76歲的陳姓男子與69歲的妻子吵架後，陳男疑似酗酒，醉酒狀態下，遭妻子用電線勒至氣絕，警方趕赴現場已經死亡，人倫悲劇讓人震驚，彰化分局獲報後已派員封鎖現場，全案偵辦中。

彰化警分局清晨7時34分，接獲報案，指稱彰化市福山街一名吳姓老婦意圖尋短，但派員趕赴現場，發現陳姓男子已經遭勒斃，疑似吳姓婦人和陳姓男子吵架後，累積憤怒做出極端行為。

警方將吳婦逮捕，帶回警局偵訊、封鎖現場調查。據了解，這對老夫妻已在該地居住數十年，育有一子二女，夫妻本來相處狀態還好，近年來陳男酗酒，酒後常情緒失控，暴怒、大吵大鬧，吵到不可開支。

附近鄰居表示，，陳男平常還正常，喝酒後就失控，吳婦長期處在暴力威脅的環境中，這次發生悲劇，研判是忍隱到覺得生無可戀，才動手鑄下無可挽為悲劇。

警方初步調查，陳男酗酒後就失控，經常會對妻小暴力相向，動口動手，初步研判，這次又爆發激烈衝突，吳婦為了自衛，才錯手勒斃先生。由於吳婦長期隱忍，並沒有通報，沒有列入高危險家庭。悲劇發生時，吳婦想拿電線自殺，還打電話外出工作的子女，子女緊急報案。

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