到東京旅遊，除了使用地鐵電車或巴士等交通工具，坐船遊覽東京灣、隅田川沿岸的熱門景點，也是不容錯過的選項。由淺草開出的水上巴士，相信許多台灣遊客應該都不陌生，其實擁有豐富水上觀光資源的東京，還有其他特色的觀光遊船行程，可以提供喜歡嘗鮮或特殊體驗遊客，換另一個視角領略感受東京的美。

推薦三家遊船業者，有搭乘日本屋形船欣賞台場夜景，船上還可以DIY文字燒及暢飲；還有造型新穎的水上觀光船，可以為旅人客製化航程，並推出期間限定「候鳥海鷗觀賞行程」；而水陸兩棲巴士可直接從陸地衝入水面，宛如遊樂設施般刺激。

水上漂遊程讓遊客可以深入東京灣、並近距離欣賞彩虹大橋、多角度遙望東京晴空塔，添增無限旅遊的樂趣。

▲江戶前汽船提供可以感受懷舊、新潮不同氛圍的東京水上航線。（圖：Ⓒ江戶前汽船／來源）

【新木場】江戸前汽船／文字燒DIY無限暢飲 江戶美食精華 日本舞蹈影片欣賞 應有盡有

江戶前汽船提供繞行隅田川、台場周邊的水上觀光航程，選擇隅田川路線，可以體感淺草、東京晴空塔等懷舊下町風情；選擇台場路線則能欣賞彩虹大橋、富士電視台等新潮的港灣風景。

▲發揮精巧船身的特性，暢行於低矮橋梁下、狹窄運河間，提供與眾不同的水上視角。（圖：ⒸTOKYO WATER TAXI／來源）

在2小時左右的航程中，船上提供下町美食「文字燒」吃到飽、飲品喝到飽的餐飲服務，旅客還可以體驗親自製作文字燒的樂趣。在烹製文字燒時，若是害怕無法順利上手，也不用太擔心，隨船工作人員會提供最貼心的協助服務。

而近期剛上線的「江戶前 粋之屋形船路線」則提供全新屋形船體驗，內容由米其林星級餐廳製作人與日本舞蹈家所聯手打造，航程中除能品嘗由壽司、天婦羅、蕎麥麵、鰻魚等江戶四大美食所構成的極品料理之外，還能在船內欣賞原創的日本舞蹈影片。

▲TOKYO WATER TAXI的客製化服務使水上觀光行程的安排更加靈活，同時也能滿足視察、場勘等特殊商業需求。（圖：ⒸTOKYO WATER TAXI／來源）

【淺草・日本橋・台場】TOKYO WATER TAXI／客製化行程 涵蓋淺草、日本橋、台場等20多個乘船處 貼心靠岸取餐一大亮點

TOKYO WATER TAXI為東京新型的水上觀光船，全長約7公尺的精巧船身，提供不同於一般觀光船的移動服務，能行駛於低矮橋梁下、狹窄運河等大船所無法駛入的特殊航點。船內還配備冷氣空調使移動間更加舒適。

WATER TAXI的觀光行程當中，令人眼睛為之一亮的是「船上取餐 品嘗美食」方案。船長會直接將船開往水岸餐廳旁，在船上取餐讓旅客可以直接在船內大快朵頤水產埠頭名產「鮪魚丼」或品嘗時尚餐廳的披薩等。另外，繞行東京各個港口也是人氣行程之一。「橋式起重機區域」是禁止進入的陸上區域，但如果是透過水上航程就能靠近觀賞，此特別的水上觀光體驗也非常有人氣。

▲搭乘Sky Dcuk的「台場環景路線」就能就近欣賞日劇經典浪漫場景－彩虹大橋。（圖：Ⓒ日之丸自動車興業株式會社／來源）

提供既定時間航程之外，TOKYO WATER TAXI也給旅客航程客製化的服務。目前可使用的乘船處約20處，其地點涵蓋淺草、日本橋、台場等人氣區域，以及具歷史文化或大自然等景點，旅客能依喜好來靈活安排觀光路線。此客製化服務不僅滿足一般觀光需求，需要視察、影像製作前的場勘等商業需求也包含有內。

▲搭乘水陸兩棲巴士的最大樂趣莫過於巴士的入水瞬間，就像是體驗主題樂園的遊樂設施般刺激。（圖：Ⓒ日之丸自動車興業株式會社／來源）

【台場・東京晴空塔】水陸兩棲觀光巴士「SKY Duck」／鑽入彩虹大橋橋下就近欣賞日劇經典場景

若是想要同時享受水陸的東京美景，就不能錯過水陸兩棲觀光巴士「SKY Duck」的體驗。東京都內目前有2條觀光路線，一條為「台場環景路線」，另外一條則為「東京晴空塔路線」。

「台場環景路線」由台場SKY旅客中心出發，行經富士電視台與自由女神像附近，接著再由台場海濱公園的灣岸駛入東京灣。航程中的一大看點就是水陸巴士會鑽入彩虹大橋的橋下，讓旅客可以用不同視角來就近欣賞彩虹大橋的宏偉。

「東京晴空塔路線」則是從東京晴空塔附近出發，行經龜戶、錦系町附近，再由舊中川行駛進入河面，是一條能以多種角度仰望東京晴空塔並感受下町氛圍的觀光路線。

陸地行程參觀結束，巴士就直接開進海灣，一舉變身為觀光船，直衝水面的飛濺時刻就是搭乘水陸兩棲巴士的最大樂趣，就像是體驗水上樂園的遊樂設施般刺激，尖叫聲四起，大伙兒開心極了。

江戶前汽船 官網：

TOKYO WATER TAXI 官網：

（英／日語）

SKY Duck 官網：

（日語）

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