俄羅斯S-400防空系統和「伊斯坎德」（Iskander）飛彈摧毀目標

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）宣布，從俄羅斯接收的S-400防空系統和「伊斯坎德」（Iskander）飛彈已負起「戰鬥職務」。

據《防務新聞》（Defense News）21日報導，就在分析家認為，莫斯科加強施壓明斯克，以使這衛星國提高對俄烏戰爭的參與度之際，白俄採取了這項行動。而俄羅斯總統普丁19日訪明斯克，與魯卡申柯進行了會談。

俄羅斯總統府在公開的聲明中引述魯卡申柯的話說，「今天我們讓您交給白俄羅斯的S-400系統，還有最重要的，就是您履行6個月前的承諾，交給我們的伊斯坎德飛彈，擔負起戰鬥職務。」

長久以來，魯卡申柯一直要求克宮提供伊斯坎德飛彈系統。他認為，這將使白俄武裝部隊將攻擊範圍從約300公里擴大到500公里。而明斯克和北約（NATO）成員國波蘭首都華沙間的距離約546公里，雙方的關係持續緊張。

2月時，白俄政府舉行修憲公投，定位該國為「非核區」的「中立國」。不過，國際組織廣泛認為，這是操縱的騙局，只是要讓俄羅斯能沿著北約的東側進一步部署核武。