近日在社群網路上流傳的一支影片引起了許多人的討論，影片中顯示出一輛俄軍第5軍團第127摩托化部步兵旅的坦克正瞄準著1個遠方的目標，而在坦克與目標之間的一個散兵坑中，一名烏軍士兵扛起疑似古斯塔夫（Carl Gustaf）無後座力砲準備進行反擊，然而在125釐米（2A46）主砲面前，就算砲口沒正對著人體，前方的超壓區也足以把人吹傷（亡），另外，超壓（Overpressure）吹彈射起來的土、石也很致命。
援引美國知名論壇Quora的老兵經驗談來看，北約120釐米口徑的主砲的教範，士兵必須遠離主砲砲口前方扇形區域40度的範圍，而另一名美國陸軍指揮參謀學院畢業的網友也詳盡分享：「如果以坦克主砲發射尾翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS）的情況下來說，砲口前方60度的扇形區域、400公尺內的範圍都很危險。」
綜合以上信息，雖然美國艾布蘭坦克的M256 120釐米主砲性能參數與俄羅斯2A46主砲不太一樣，但在這輛坦克開火之後，大量的土、石飛濺，而這一位距離砲口前方大約20公尺英勇的烏軍戰士直接被超壓、震波吹倒在地，可能凶多吉少。
文章來源：Is it dangerous to stand near a tank when it fires the main cannon (e.g. infantry taking cover behind a tank and the tank fires at a nearby building or a hostile vehicle)?
文章來源：I heard that the muzzle blast of the 120mm and 125mm guns of modern main battle tanks will injure nearby infantrymen. Is this true? If so, what would be an ideal caliber that still packs enough punch?
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