近日在社群網路上流傳的一支影片引起了許多人的討論，影片中顯示出一輛俄軍第5軍團第127摩托化部步兵旅的坦克正瞄準著1個遠方的目標，而在坦克與目標之間的一個散兵坑中，一名烏軍士兵扛起疑似古斯塔夫（Carl Gustaf）無後座力砲準備進行反擊，然而在125釐米（2A46）主砲面前，就算砲口沒正對著人體，前方的超壓區也足以把人吹傷（亡），另外，超壓（Overpressure）吹彈射起來的土、石也很致命。

援引美國知名論壇Quora的老兵經驗談來看，北約120釐米口徑的主砲的教範，士兵必須遠離主砲砲口前方扇形區域40度的範圍，而另一名美國陸軍指揮參謀學院畢業的網友也詳盡分享：「如果以坦克主砲發射尾翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS）的情況下來說，砲口前方60度的扇形區域、400公尺內的範圍都很危險。」

綜合以上信息，雖然美國艾布蘭坦克的M256 120釐米主砲性能參數與俄羅斯2A46主砲不太一樣，但在這輛坦克開火之後，大量的土、石飛濺，而這一位距離砲口前方大約20公尺英勇的烏軍戰士直接被超壓、震波吹倒在地，可能凶多吉少。