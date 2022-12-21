花蓮吉安鄉公所積極加強鄉內防救災演練，今年獲消防署「災害防救深耕第3期計畫」績效評估滿分「特優」肯定，並奪得災害防救「全國績優公所」表揚。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮因地緣關係，時常出現地震、颱風等天然災害，吉安鄉公所近年積極加強防救災演練，透過網路視訊連結救災、宣導災防資訊等，提升民眾防災意識，此舉除讓吉安鄉連續3年榮獲消防署「災害防救深耕第3期計畫」績效評估滿分「特優」肯定，今年更奪得災害防救「全國績優公所」表揚。

吉安鄉公所近年為提升全民防救災應變能力，持續強化整體防救災量能，透過鄉公所網站建置多元化災防資訊及宣導，推動水患自主防災社區，逐年檢討更新地區災害防救計畫，通盤調查災害潛勢區域與保全戶名單，定期辦理內部人員教育訓練，並與鄰近鄉鎮市簽訂災害防救相互支援協定書，掌握鄰近收容場所資料，另替臥床撤離民眾規畫長期照顧中心養護型貼心安置，盼讓民眾在災害發生時能安心應對。

吉安鄉今年偕同第九河川局進行「海岸河川高司暨實兵防汛演練」，由鄉長游淑貞親身擔綱指揮官，過程中，除以資訊科技設備連線進行多方即時視訊操演機制外，更逼真模擬實際災害發生應變狀況，逐步對各項災害實境完成資訊調度及搶災作業，並全程直播開放民眾參與，讓災害防救接軌科技，展現前線搶險及時救援的應變效能。

消防署日前於南投消防訓練中心舉行「111年政府科技計畫暨科技防救災成果展」，吉安鄉公所今年以傑出的防救災表現、協力中央單位執行逼真防汛演練、運用資訊化網路視訊連結救災、落實完備防救災計畫執行、深耕社區擴大民眾互動參與、開啟直播共學共同監督機制等，勇奪「災害防救深耕第三期計畫」績效評估100分「特優」殊榮，及災害防救「全國績優公所」表揚。

游淑貞親赴受獎時表示，吉安鄉公所是鄉親最堅強的後盾，不僅須時刻掌握各項資訊做好防護，也要持續精進提升第一線應變防救能量，才能營造安全宜居的生活家園。感謝各界肯定吉安鄉守護鄉民的工作，讓鄉公所連續3年奪得災害防救深耕計畫績效評估「特優」的佳績，鄉公所也會在成果展中，吸取各縣市推動的優良經驗，將寶貴資訊執行方針帶回箱內，以續精進能量。