誓言為梅西（Lionel Messi）犧牲所有，拚盡全力守護阿根廷球門的E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez），冠軍戰與法國的PK大戰成功擋下2顆球，是除了梅開二度的梅西之外另一位奪冠功臣，E.馬丁尼茲即使拿下大力神盃，還是沒有放過嘲諷姆巴佩（Kylian Mbappé）的機會，在21日的奪冠遊行上，他拿著一支貼有姆巴佩肖像的娃娃，比出安靜手勢示意這位法國金童別再耍嘴皮子了。

賽後登臺領取金手套獎時做出猥褻動作，讓E.馬丁尼茲從此開始聲名大噪，他表示這是因為不滿法國球迷對他發出噓聲，而E.馬丁尼茲討厭法國並非沒原因，尤其更是不滿對方主力戰將姆巴佩，今年5月姆巴佩曾公開貶低南美球隊，他認為巴西和阿根廷身處在南美洲，並沒有高水準的賽事讓他們磨練身手，足球技術也沒有歐洲先進，姆巴佩認為這就是為何近幾年的世界盃冠軍總是歐洲球隊。

E.馬丁尼茲當時表示姆巴佩從未到南美洲踢過球，對足球的了解還不太夠，駁斥了姆巴佩的言論，但這番話也讓南美隊伍團結了起來，冠軍賽前連宿敵巴西都公開支持阿根廷奪冠，內馬（Neymar）賽後則是發文恭賀阿根廷拿下大力神盃。

Emiliano Martinez est désormais le joueur le plus détestable du monde, comment c’est possible un tel comportement pour un pro ? quelqu’un peut lui rappeler qu’il lui a mis un quadruplé sur son front ?



Tu mets les pieds en France on va te flécher ton oncle, sombre merde pic.twitter.com/VWOJHdHzWS — Panam’s75 (@panams75) December 20, 2022

在場上擊敗對手，阿根廷演繹了什麼是最好的報復，只是對E.馬丁尼茲來說似乎還不夠，奪冠的當晚阿根廷球員在休息室大玩繞圈圈遊戲，E.馬丁尼茲更是喊出：「讓我們為姆巴佩默哀」，只是姆巴佩在冠軍戰依然神勇，單場打進3顆進球完成帽子戲法，正面對決E.馬丁尼茲的3次12碼（2次罰球、1次PK賽），姆巴佩則全數拿下，也為自己挽留了一點面子。