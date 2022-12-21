消息面：

1.受到房貸成本大增以及通膨大漲影響，美國11月新屋開工數量持續減少，建築許可也同步下降。根據美國官方最新數據，上個月當地新屋開工數減少0.5%至143萬。其中，單戶型的更是減至82.8萬套，創2020年5月以來最低。至於另個房市榮枯指標建築許可，也下降11.2%至134萬。至於單戶型的下滑7.1%到2020年5月以來最低數量。

2.在日本央行突然提升殖利率曲線控制上限後，日圓匯價大升，兌一美元最多一度飆高4.62%，曾來到130.58價位，寫4個多月新高。日圓氣勢如虹，兌換一歐元最多升3.5%，創9月以來新高。同時，兌一英鎊也升至一個半月高點。

3.美國石油協會（API）統計，美國上周原油庫存減少310萬桶，大幅超越僅減16.7萬桶的市場預估，前一周則增加780萬桶。消息一傳到市場，紐約期油漲1.19%，每桶收76.09美元。倫敦布蘭特期油也漲0.24%，美桶收79.99美元。

4.美元匯價轉弱，國際金價趁機反彈，重返1800美元關上方。紐約期金一度高見最高來到每盎司1832.4美元，收漲27.7美元或1.54%，每盎斯報1825.4美元，創兩周以來最高。現貨金也漲1.73%，收1818.4美元。

5.比特幣漲1.75%，每單位來到16853.09美元。近日來看約一周前，比特幣出現短暫反彈，曾漲到18227.4美元。但後繼無力下，20日一度又跌至16462.79美元。