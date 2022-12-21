智邦(2345)宣布，與5G Open RAN(5G O-RAN)基頻晶片和軟體創新方案供應商Picocom合作推出全新5G Open RAN產品解決方案，其中包括由智邦採用Picocom晶片與軟體所開發的5G Open RAN無線射頻單元(O-RU)，以及Picocom ORANIC基頻加速卡所開發的分布式單元(O-DU)。

智邦大陸科技總經理劉明壽表示，Picocom是5G Open RAN基頻晶片領導廠商，智邦除了與Picocom在技術上緊密合作，也看好雙方合力推動5G Open RAN的發展前景，透過智邦多年累積的系統設計與整合能力，與Picocom優秀團隊與卓越技術的分工合作，將加速Open RAN市場商用化，為更多客戶提供高品質的創新技術產品服務。

Picocom總裁Peter Claydon表示，透過與智邦合作，能將自家的Open RAN DU inline加速卡推向市場，智邦將幫助實現ORANIC加速卡成為業界需要的全功能產品。同時，也期待PC802 基頻晶片與5G NR O-RU軟體將成為智邦未來發展O-RU產品的核心。

Picocom所開發的Open RAM基頻晶片PC802現已大規模量產，並提供成熟L1軟體搭配，支援Open RAN分布式單元(O-DU)與無線射頻單元(O-RU)應用。此外，PC802也同時支持4G LTE和5G NR兩種網路模式。

Open RAN在5G時代是一大全新商機，透過採虛擬化無線接取網路(O-RAN)可以大大降低運營商的成本，且Open RAN的架構更是打破以往4G時代網通大餅僅由國際一線大廠獨吞的生態環境，台系網通廠也早已聞到商機，均積極布局。