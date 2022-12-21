【旅奇傳媒/記者-謝旻蒨】桃園是國門之都，也是客家文化的重要發展地，桃園的客家人口超過90萬人，是全台客家人口最多的城市，且擁有「客家第一庄」之美名，同時，桃園也是客家委員會推動重大政策「浪漫台三線」的起點，為保留客家歷史、文化與發揚客家精神。

桃園市政府以「客家走入生活、連結在地，成為城市的亮點」為目標，展現客家文化底蘊特色，依在地客家族群發展人文脈絡，打造4大亮點建設，「永安海螺文化體驗園區」、「1895乙未保台紀念公園」、「台灣客家茶文化館」及「桃園北區客家會館」等客家4館，讓客家文化走入大眾的日常生活中，邀約大家造訪桃園，體驗在地客家文化。

▲（右1）客家委員會主任委員楊長鎮、桃園市市長鄭文燦參加台灣客家茶文化館開幕活動，並進行封茶儀式。 圖：客家委員會／提供

▲客家委員會主任委員楊長鎮。 圖：客家委員會／提供

「台灣客家茶文化館」為桃園客家4館中最後一塊拼圖，12/10在桃園龍潭舉行開幕典禮，全區總面積約3.5公頃，以茶園地景為主體，融入茶道精神「正靜清圓」概念設計興建，順應坡地地形建造地上兩層、地下一層的生態建築，分為茶餐廳、茶廊、展廳三大部分，涵蓋天光大廳、茶工廠、創新調理中心、曉風廣場及六國茶室等設施，並榮獲美國繆思設計大獎。

另外館內活動還有以客家米食、醬菜與茶葉主題的「客家四庄」，及客家時代劇「茶金」的雙特展，2樓則設有高原好食中餐廳及曉風高原西餐廳，讓民眾可以一邊欣賞疊翠山景，一邊享用美食。

茶文化館距離國道3號高原交流道車程僅5分鐘時間，可結合週邊小人國、渴望園區、大北坑休閒農業區等景點，串聯成一系列精彩遊程，一窺台灣客家茶文化館的豐富樣貌。

▲1895乙未保台紀念公園。 圖：客家委員會／提供

桃園龍潭為產業關鍵樞紐 將客家茶文化發揚光大

客家委員會主任委員楊長鎮表示，桃園龍潭作為水路連結的關鍵樞紐，桃竹苗地區為台灣茶產業重鎮，在過去都曾扮演重要的國際化角色，且對當時的經濟發展及社會穩定具有重大意義，如今透過茶文化館的建立，不僅象徵茶產業在客家歷史、台灣歷史中佔有相當重要性的地位，更強調茶不僅只是代表農業和一種經濟產業，對客家人來說，更是一種文化的表現。

▲永安海螺文化體驗園區。 圖：客家委員會／提供

▲桃園北區客家會館。 圖：客家委員會／提供

客委會則表示，台灣客家茶文化館位處桃園龍潭銅鑼圈地區，週邊除了有主題樂園及住宿會館外，還有許多特色茶園、茶廠等相關產業，希望未來能透過茶文化館串聯週邊發展，期盼提升地區的整體環境品質與帶動週邊產業經濟與人潮。

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