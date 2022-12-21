一名男子阿文（化名）因案入獄6年，他的妻子小蘇（化名）一肩扛起養育孩子的責任，還替他還了數百萬債務，未料阿文出獄後不久便與小蘇離婚並和另名女子阿珠再婚（化名），小蘇因而心生怨懟不滿，多次傳訊恐嚇阿文「絕對讓你抱憾終身」，阿珠發現後截圖提告，法官認為阿文並未因前妻的簡訊心生畏懼，因此判小蘇無罪。

據判決書指出，小蘇與阿文前為配偶。阿文入獄後，小蘇一人扛起照顧小孩的責任，還幫他背負債款還了好幾百萬的債，阿文出獄後，因找不到工作，信用又不好，所以2人一起經營長照公司，但阿文卻也在那時認識另名女子阿珠，2人離婚後不久阿文便與阿珠再婚，小蘇因心生怨懟，於去年6月間傳訊恐嚇阿文，阿珠發現後截圖提告。

法官勘驗小蘇傳訊內容，「今天呢我會走到像仇人般甚至連同事都當不成是因為有X畜生在那邊挑剝離間」、「事情我要釐清一個段落要死會去死」、「再關機失蹤我絕對讓你報憾終身」、「我把生命豁出去用我的生命當賭注」、「你可以試試看？再見畜生一面就是我死亡日」等語。

法庭審理時，小蘇辯稱，自己生氣時的習慣言語就是這樣，她與阿文的對話也是如此，對方也習以為常，沒有什麼反應，也一直在對話中跟她道歉。

阿文於警詢時供稱，由於自己虧欠小蘇，才任由她以「情緒勒索以死相逼」等方式來限制行動自由；法庭審理時，阿文表示不知道配偶可以代替另一方提告，自己沒有要告小蘇，自己在獄中若不是前妻接見給錢，他早就死在燕巢，「小蘇是我的恩人，我怎麼會去告一個恩人」，而簡訊内容只是她發脾氣的對話，自己都已經習以為常。

法官認為小蘇所為情緒發洩性之謾罵、指摘，客觀上應僅是單純語言之暴力，對於阿文而言，某種程度上雖屬精神上之不法侵害，但尚難據此認定有何通知將加惡害之旨於阿文之意思或事實，阿文也並未因此而心生畏懼，尚與刑法恐嚇危害安全罪之構成要件不符，因此判小蘇無罪，可上訴。