台股加權指數21日開在14,205.06點，權王台積電（2330）開在460元，雙雙開高，大型權值電子股包括國巨（2327）、聯發科（2454）紛紛往上，ABF載板三雄呈現小跌。而鋼市有望回溫，鋼鐵人齊步上攻，紡織、儲能及航運股亦有表現，台股早盤回神反彈，上漲逾70餘點。

雖然日本銀行意外宣布調高公債殖利率天花板，增添市場不安氛圍，但標準普爾500指數依舊結束連續4日跌勢，投資人評估近來跌勢或許已經過頭，日圓跳升帶動美元指數走貶、激勵能源股走強。

道瓊工業平均指數12月20日終場上漲0.28％（92.2點）、收32,849.74點。那斯達克指數上漲0.01％（1.08點）、收10,547.11點。費城半導體指數下跌0.62％（16.22點）、收2,583.64點，創11月9日以來收盤新低。

元富投顧指出，連日來利空不斷，又讓金融市場陷入恐慌中，美股將回測半年線32,000點，台股跌破半年線，回測季線13,800～14,000點。

不過，最艱難的升息已經近尾聲，若明年美國通膨率可以急速下降，美國聯準會（Fed）升息終點值也高於5.1％，美國企業維持平穩不至於大幅衰退，那麼2023年第一季打底築底完成，全年再展開多頭的機會仍相當大，近日先看14,000點支撐。