北市西園路某民宅上午9時傳出槍響，警方獲報趕往現場，發現52歲陳姓男子頭部中彈，已氣絕多時，現場留有1把槍枝，初步勘驗無外力介入，不排除是男子尋短，目前正持續調查中。

西園路民宅傳槍響，男子中彈身亡。（陳鴻偉翻攝）

萬華槍擊命案！1男陳屍民宅頭部驚現彈孔。(中時資料庫)

據指出，民宅傳出槍響後驚動附近住戶，警消到場後破門進入查看，發現陳男頭部有彈孔並滲出血跡，身旁還有1把擊發過的槍枝，警方稍後也在地板上尋獲彈孔，不排除男子尋短，現正釐清槍枝來源及動機中。

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