美國20日提議提供疫苗給大陸，以抑制新冠病例攀高，並稱遏制疫情是為了全球利益著想。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，中國疫情獲得控制不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復甦也很重要。

法新社報導，普萊斯告訴記者，所有國家讓人民打疫苗並易於篩檢和獲得治療，是很重要的事。「美國是全球新冠疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，之外也包括其他新冠相關的衛生援助。」

普萊斯強調，「這極為關乎全球其他國家的利益。我們的新冠疫苗安全有效，且我們已提供全球疫苗，無論是否存在政治分歧。」

普萊斯表示，全球第2大經濟體中國的病例數量激增，已造成人力和經濟成本代價，「中國能讓疫情獲得控制不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復甦也很重要。」

法新社指出，中國大力推行新冠外交，包括送交國產疫苗至全球各地後，面對常視為對手美國的提議，中國不太可能會接受。

世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打兩劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79％；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95％左右。