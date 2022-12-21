聯準會於12月的利率決策會議作出升息2碼決議，升息幅度放緩，同時對於明年的經濟展望保守，2023年經濟成長率預估僅0.5%，第一金投信指出，在升息與經濟放緩之際，也突顯投資等級債券有機會迎來相對較具吸引力的投資甜蜜點，以最新美國投資級債券殖利率揚升至5.08%，遠高於過去十年均值3.18%，且在債券利差高於十年均線之際進場投資，也能提高投資勝率，投資價值備具吸引力。

此外，日本央行也在20日宣佈上調公債殖利率，影響各國金融市場震盪，美債殖利率亦出現波段彈升，第一金投信認為，即使近期美債殖利率反彈，仍遠低於10月份英國財政事件爆發時的高點，擔憂美國景氣衰退風險，投資人增持長期公債等避險標的，使得長債殖利率不易攀升，投資人宜配置百大企業債券、高評級優質信用資產標的，以因應因應近期金融市場波動環境。

近期美國投資級公司債券信用利差水準落在135點至150點間，高於十年均線值116點，2012年以來美國投資級債券信用利差低於十年均線值時進場投資，無論持有3個月、6個、1年及3年，平均投資報酬率均為正值，且拉長投資持有期間更能提高投資勝率。

第一金投信說明，近期美國通膨數據明顯下滑，加上經濟成長可能轉趨疲弱等，是聯準會將升息步伐放緩的主要原因，未來的通膨動能仍可望進一步趨緩，主要從以下各項數據判斷，如：全球供應鏈指數趨緩，原物料CRB指數走弱，ISM製造業指數也持續呈現下滑趨勢等，這使得短期美國通膨數據不易再回復強力上攀動能。

第一金投信提醒，美國CPI與PPI都已連續五個月下滑，後續可留意核心CPI月增率，若維持每月0.3%的成長率，則明年通膨可望由目前的7.1%，回到4%水準，通膨降低之際，若伴隨經濟衰退疑慮持續發酵，如近期的ISM指數、消費者信心指數與房市數據都有轉弱跡象等，更可望使得聯準會朝向放緩甚至停止升息的方向前進。

整體而言，從市場面、價值面，及債券特性觀察，隨通膨滑落、升息進入尾聲，一旦景氣趨緩、衰退逆風出現，第一金投信認為，高品質的投資等級債券中，更要留意體質相對優異的標普百大企業債券，這類債券信評高、違約率低更能因應景氣逆風穩健表現，目前殖利率與信用利差均處十年均線之上，具備投資價值吸引力，且更能提高投資勝率，投資人不妨在殖利率彈升、債券價格較大波動之際，分批建立部位，掌握投資等級債券迎春契機與長期收益機會。