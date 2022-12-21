民進黨立委蔡適應、鍾佳濱等人提出的選罷法「排黑」修法草案版本，被發現悄悄塞入要求將選舉公報「學歷」項目刪除，台北市議員徐巧芯21日大笑稱，「蔡適應怎麼好意思自己提案，做人總有一點羞恥心吧」，也大酸這就是民進黨的檢討嗎？真的很到位，民進黨2022年因為學歷問題滑鐵盧，就要修法把學歷拿掉，真的笑死人。

民進黨排黑條修法草案的提案者之一的蔡適應，日前博士學位才遭撤銷，而昨日於立法院程序委員會提出選罷法草案，名列把《選罷法》第47條原本規定選舉公報要列出學歷的「學歷」二字刪除，也就是讓選舉公報未來不用列學歷，遭到在野黨反對，因而卡關、暫緩列案。

徐巧芯今日接受媒體人王淺秋廣播專訪，談到此事徐巧芯表示，他（蔡適應）怎麼好意思自己提這個案子，做人總有一點羞恥心吧，請同事提案或連署就已經很糟糕，還自己當主要提案人，這就是民進黨的檢討嗎？真的檢討的「很到位」。

徐強調，選罷法要修嚴一點，自己抱持開放態度，但民進黨認為民氣可用，因民眾反彈英系跟黑金聯合在一起，所以就主動提修法，卻只限縮一般民眾權利，「大家質疑的英系黑金中執委黃承國有參選嗎？就是打假球的法條。」

徐巧芯接著表示，選罷法排黑除了有違憲疑慮，民進黨又在裡面又添加有的沒的，像是偷渡數位中介法以及移除學歷，違背一開始修法的宗旨。

徐巧芯大膽分析，民進黨就是透過提案修法，塞入不可能通過的項目讓國民黨反對，最後再來反指國民黨是跟黑金站在一起所以才反對，但是選民這幾年變很聰明都會查證，民進黨2022年因為學歷問題滑鐵盧，現在就要把學歷拿掉，真的笑死人。

徐巧芯大酸，中執委黃承國說自請調查，但民進黨上上下下沒人敢查，這才是最離譜的，所以民進黨內部開始逼宮，開始茶壺風暴。