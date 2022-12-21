民眾黨立委、準新竹市長高虹安將於25日就職，屆時也須辭去民眾黨不分區立委一職，後續將由現任黨團主任陳琬惠遞補立委職務。高虹安目前還未辭職，但已被發現國會辦公室的名牌已經撤下，助理也在整理辦公室中。對此民眾黨團總召邱臣遠表示，辭職時間就依就職時間為基準，都依照立法院和中選會規定。

民眾黨今召開時事回應記者會，外界關心高虹安動向，邱臣遠表示，所有不分區立委遞補原則，都依照立法院和中選會規定，時間到就會遞補。

至於高虹安辭職立委的時機點，邱臣遠說，就依就職時間為基準，依照立法院和中選會規定。