據微信公眾號「民用航空網」，中國南方航空新疆分公司發布消息稱，南航23日將正式開通新疆烏魯木齊—塔什庫爾干往返航線，這也象徵大陸最西端的機場、新疆首個高高原機場紅其拉甫機場將正式通航。

消息指出，此次首航航班號為CZ5193／4，計畫去程上午8時35分自烏魯木齊起飛，10時55分抵達塔什庫爾干紅其拉甫機場，並於下午2時再次起飛，下午4時20分抵達烏魯木齊。

作為在疆開通的首個高高原機場（海拔高度2438公尺以上），南航在今年5月19日完成實地驗證相關科目。透過2天的試飛，重點對傳統飛行程式和PBN（基於性能的導航）飛行程式、最低運作標準、運作保障情況，機場跑道、導航設備、氣象設施、滑行路線和標誌標識等科目進行驗證。

據了解，首航當天，南航將投入空客319機型執飛該航線，往返可提供超過200個座位，充分滿足旅客出行需求。該航線開通後，塔什庫爾干的旅客可以經由烏魯木齊中轉至長沙、重慶、西安、呼和浩特、廣州等熱門城市。

近年來南航持續加強喀什地區樞紐航線網路建設，目前在喀什地區通航點達到3個，分別為喀什市、莎車縣和塔什庫爾干自治縣。執行航線達17條，連接北京、鄭州、西安、武漢等地。

紅其拉甫機場工程是大陸民航局、新疆「十三五」重點機場建設專案之一，開通後可滿足年旅客輸送量16萬人次、貨郵輸送量400噸。