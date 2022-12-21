根據路透看到的一份文件顯示，歐盟反壟斷機關已經開始詢問一些遊戲開發商和分銷商，一旦微軟成功買下動視暴雪，微軟會不會阻絕他們接近動視的遊戲。

微軟在一月宣布，以690億美元達成該收購交易。但是該案正受到歐盟、英國和美國監管單位的檢視。

據了解，歐盟已在12月初對遊戲公司、遊戲機供應商、遊戲發行商、開發商、經銷商和分銷商等發出了多達91頁的問卷，並詢問他們：在收購動視暴雪之後，微軟是否有能力就動視暴雪的遊戲發動排他性的策略或其它策略；以及微軟是否有任何策略，可以降低動視遊戲在其它遊戲機的互通性，讓遊戲只能在微軟的Xbox上作更新。

其它問題包括是否會提高動視遊戲的批發售價；監管機關並詢問，如果動視的遊戲只能在一種遊戲機上使用，則遊戲開發商、發行商、主機分銷商分別會有那些益處和不利之處。

歐盟還詢問微軟PC作業系統的競爭對手，微軟是否有能力阻止動視遊戲在其它非Windows作業系統的運行。

微軟表示，將繼續與歐盟執委會合作，解決任何有效的市場擔憂。

歐盟監管機關沒有提出任何評論。