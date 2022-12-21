高雄市楠梓區27歲姚姓男子於12月20日深夜酒駕，他遭警方上銬押至後，竟然向路邊民眾大喊其隨身包內有新台幣12萬元，員警即當面清點其包內財物，發現僅有8000元，秒打臉姚男的謊言。姚男在清醒後向警方道歉，後悔自己亂說話。

楠梓警分局翠屏派出所員警於20日晚間11時28分許，在德賢路上查獲姚男酒後駕駛自小貨車，還違規迴轉，吹氣的酒精濃度值0.38毫克。

警方執行酒測後，欲對姚男上銬，姚男不僅不配合，還假借要回車上拿物品，並有推扯警方的動作及脫逃的跡象，遭警方強力壓制，其過程也造成員警手腳擦挫傷。且姚男還對路邊民眾說包內有12萬元，警方當場清查，發現包內只有8000元。

警方研判，姚男謊報包內金錢有吃警方豆腐的嫌疑，雖然他在酒醒後又辯稱自己酒後失態，趕緊向警方道歉，表示不該亂說話。還好，當時執行的警員有開密錄器，也當場清點包內的金錢數目，日後也會告知警員執勤時要謹慎。警方訊後，依妨害公務及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。