明基佳世達集團21日舉辦齊力減碳大會暨ESG永續行動工作坊，表揚績優供應鏈夥伴，齊力倡議減碳目標。未來將助力供應鏈夥伴從溫室氣體盤查、設定減碳目標、能源管理開始，進一步建立產品碳足跡計算能力，在2030年達到供應鏈減碳20％之目標，合力打造永續低碳供應鏈。

齊力減碳大會今年為首度舉辦，線上、線下有超過400家供應商、超過700位與會人士參與，與會企業總市值超過1兆美元，佳世達在此盛會表揚29家永續績優供應商，攜手承諾永續倡議，更邀請專題演講分享減碳新技術、減碳現況與實務做法，共同朝向減碳目標邁進。

佳世達董事長陳其宏強調，明基佳世達集團致力實踐「齊力減碳、共創共好」的永續精神，減碳不是容易的事，更需要知識共學、經驗共享，齊力發揮100倍的力量。

為了鼓勵供應鏈夥伴和佳世達共同攜手邁向永續，永續績優供應商評選指標包括積極回應佳世達供應商年度社會責任及環境安全調查、永續績效表現優異，例如獲得國際永續評比，或已參加國際永續倡議者的績優企業。

呼應永續精神，永續績優供應商獎座特別採用廢棄玉石角料進行設計，賦予玉石角料全新的生命力。以往玉石僅有清透完整的部分會被取來製作玉鐲，其餘角料不再被加工使用，但正是取鐲後的特殊孔洞與造型，更能呈現每個獎座的獨特面貌，透過取材再利用，象徵每位獲獎者的獨特與永續價值。