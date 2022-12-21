愛情詐騙種類百百款，被假愛情沖昏頭的36歲張姓男子，日前跑到銀行要匯款，但他連匯款帳戶名是什麼都不知道，就要匯10萬元過去，原來他認識一名在美國從軍的女子，聊天一段時間後，對方要求他幫忙接收國際包裹，並先幫忙支付稅金，警方看完對話紀錄突破盲點，結論「百分之一千是詐騙！」

36歲的張姓男子在16日12點多跑到銀行，自稱要匯款10萬元，幫網友繳納包裹稅金，但他不知道帳號戶名，行員覺得「怪怪的」，通報小港分局小港派出所員警到場。

經警方了解，日前張男在網路交友軟體認識一名暱稱Mili寶貝，對方自稱在美國擔任軍人，長期與他談心聊天，並三餐問暖及分享駐守美軍辛苦談，張男以為遇到真愛，不過對方卻突然請求張男幫忙接收國際包裹，先要他匯10萬元幫支付貨運稅金。

但這種老梗警方早就看破手腳，反問他：「你有聽過台灣人在美國當兵的嗎？美國人會用流暢中文跟你聊天嗎，百分之一千是詐騙阿！」，這才點醒張男最終放棄匯款。