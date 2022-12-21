來自馬來西亞的性感直播主「萬0」，擁有甜美臉蛋與超火辣的魔鬼身材，近日改名為「娜娜」的她，在社交平台上開啟新帳號繼續經營，但沒想到網路上卻流出多部疑似是她的「DIY不雅片」，並遭到網友們瘋傳。對此，娜娜也在抖音上出面拍片反擊，受到網友熱烈討論。

在網路上所流傳的3部影片中，疑似娜娜的女孩在鏡頭前跳舞脫衣並全裸DIY，讓網友們看了血脈噴張，也在網路上流傳開來，而娜娜得知消息後，19日先在個人抖音帳號上拍片發文表示「造謠的造謠，我還是我，在你們的黑手下，我依然是個閃耀的星星」，正面否認自己就是影片中的女主角。

而娜娜原本以為可以因此消除大眾的質疑，但網路上仍有不少人相信影片中的女主角就是她，娜娜則再度於20日發文表示，影片中的女子雖是自己的臉沒錯，但其實是AI合成的「變臉影片」並非她本人，讓她忍不住爆氣嗆「看合成視頻都可以看得那麼開心，你們以後也會有女兒的，反正我相信因果報應。」

事實上，娜娜過去因經常在網路上曬出火辣福利照，以及穿著裸露又性感的服飾大跳艷舞的影片，讓不少人認定影片中的女子就是她；但有許多網友跳出來護航，認為娜娜是受害者，無論她是不是女主角，影片也不該被公開在網路上，掀起雙方人馬論戰。

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