耶誕佳節即將來臨，城市各個角落充滿耶誕氛圍，駁二藝術特區不只推出聖誕派對，園內的駁遊路上也出現由路燈改造的耶誕樹；園區的接駁車更閃亮改裝，換上耶誕造型，連司機都穿上耶誕老人的服飾，在24、25日連續2天，載著市民一起在駁二享受耶誕Party。

駁二藝術特區推出駁二聖誕派對「叮叮噹噹叮噹」，預計從耶誕佳節一路嗨到跨年，先是2個周末在大義公園辦耶誕party，接著又將路燈巧妙設計而成的聖誕樹，而大義公園的平交道裝置也化身成耶誕樹。

不過最令人吸睛的，則是駁二藝術特區內的接駁車藉由亮麗改裝，化身成為超可愛「聖誕叮叮號」耶誕接駁車，車頭上掛上萌萌大眼以及耶誕老人的招牌白鬍子，車上也掛著孩童喜愛的枴杖糖；連司機都變裝成為耶誕老人，載著遊客在園區內趴趴走，相當應景。

文化局長王文翠表示，高雄是一個熱情又浪漫的城市，而駁二更是許多親朋好友聚會出遊的首選，因此趁著年末佳節將至，推出聖誕派對，大義公園匯集百攤原創手作及美食市集，還有樂團、DJ演出與聖誕體驗課程活動，陪伴大家一起度過聖誕節與跨年！

「聖誕叮叮號」，將於12月24、25日的下午4時至晚上8時開放搭乘，將由從大勇區行駛至大義區，再從大義區行駛回大勇區。車位有限，想體驗聖誕叮叮號的民眾可於大勇路旗桿下或大義街底排隊候車，付費50元即可搭乘限定版可愛交通工具。