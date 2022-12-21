新北市長侯友宜今舉行第一任內最後一次市政會議，25日就職日將至，小內閣仍保密到家，侯友宜今表示，主要新北有很多人才被其他縣市看中，要等到別人宣布後，新北才宣布，以免替其他縣市宣布人事，他再強調新北小內閣以「內升為主、外補為輔」，今明兩天會宣布。

新北市除借將工務局長詹榮鋒、財政局長李泰興到桃園、台北，據悉新北市還有專委級以上的人員將借將基隆等縣市，近期將公布。

第一任內最後一次市政會議，侯友宜表示，市府團隊盡心盡力，把很多政見幾乎都兌現了，他也規畫2030新願景，這些都還沒做完，社會福利腳步也不停歇，讓新北市成為永續城市，下個4年全力完成，讓新北做大市也做大事。

小內閣遲遲未公布，侯友宜表示，主要有兩個因素，新北有很多國家人才被其他單位看中，他樂於他們能積極讓大家共好，他認為要等其他幾個縣市正式宣布，才會在他們之後宣布，像是工務局長詹榮鋒到桃園當祕書長也是這兩天才宣布，不可能我宣布自己的工務局長要去當別人秘書長，所以新北會慢一點，「等他們公布完我就會公布」。

侯友宜也說，新北團隊都以內升為主、外補為輔，但外補機率不高，因為新北人才濟濟，局長高升副局長可以上來就上來，這樣才可以帶領團隊士氣往前走，目前都已徵詢完畢，這一兩天新北就會公布，微幅調整讓戰鬥力持續強化，目標很明確，2030哪些要做到，步伐重新調整，帶著團隊繼續往前走。