向華強的妻子向太（陳嵐）日前踏入直播界，首批選賣的就是前陣子話題性很高的床墊，逗趣的向太在直播中突然表示：「是不是離婚也不要拿回來啊！大方一點」，暗戳汪小菲。而一向大砲性格的張蘭昨(20日)狂被網友問這件事，她起初態度反常，稱：「咱們都互相尊重」，最後忍不住意有所指說：「50歲的時候就提醒自己千萬別更年期，不允許發瘋」。

身家上億的向太先前在兒子向佐傳出緋聞時多次跳出澄清，但她不僅護航兒子，也替媳婦郭碧婷沒跟向佐住解釋，是因為媳婦相信台灣的醫療，同時按讚網友形容郭碧婷「有錢，有兒女，有通情達理的公婆，臭老公遠離，日子太滋潤了」，種種行為被封最強婆婆。

而近日向太在直播中賣床墊，忍不住先說買了床墊的情侶或夫妻都不會分開，但若不小心離婚，向太開玩笑說要大方一點，不要要回來，疑似諷刺汪小菲。對此，昨張蘭直播時便被熱心網友狂留言問此事，她起初不願正面回應，說：「寶寶，在蘭姐直播間不刷別人好嗎？咱們都相互尊重，不打一個捧一個，就是我們一分錢都沒有投過，都是忠忠實實的，我們沒有投過這麼多人，不習慣，就是我們每一位粉絲」，暗指不會像別人買粉絲衝流量。

張蘭接著又說，自己做俏江南的時後大約是50多歲，「我當時就提醒自己千萬千萬別更年期，千萬千萬不允許發瘋」，不可以找理由稱更年期就可以亂發脾氣，沒想到10年過去已經65歲了，並稱自己做企業就是要以和為貴，不能動怒，引來網友留言：「可是我看你天天發瘋」、「蘭姐真棒女性楷模」、「 自己賣貨就賣貨，何必內涵人家博流量」、「 這些當了奶奶的人還這麼拚，敬佩」。