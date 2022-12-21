今年6月在基隆城市博覽會期間，基隆要塞司令部及正濱舊漁會大樓吸引了許多民眾參觀並為之驚歎不已。基隆市文化局宣布，這兩處招商作業順利，有望在今年底前確認經營廠商，讓古蹟活化再利用更進一步。期望導入的民間創意及活力，能為大基隆歷史場景再現整合計畫，翻開新的文化篇章。

基隆市文化局表示，要塞司令部及正濱漁會大樓兩處古蹟，將在年底前確定經營廠商。圖為基隆要塞司令部。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市文化局長陳靜萍表示，文化的推展需要軟硬並行，這兩棟古蹟自修復完成後便備受關注，但考量古蹟本身的過往歷史、文化資產價值、營運業種的適切性以及疫情影響，不斷調整招商策略。基隆要塞司令部在第三次招商過程中，已於11月30日辦理綜合評選作業，甄選出最優廠商。

陳靜萍指出，漁會正濱大樓同樣在完成可行性評估、先期計畫等相關作業後獲得廠商投件，本周召開綜合評審會議。過往基隆沒有如此大型且完整的古蹟建築及園區進行OT招商，像是基隆要塞司令部的基地面積便高達約3600坪，尤其面臨疫情時代的考驗，對局內同仁與意願廠商來說都是不小的挑戰。

陳靜萍說，以推展文化治理為藍圖、再現歷史空間為核心，一直是近幾年基隆能讓臺灣各縣市不斷前來基隆取經學習的重要典範。透過大基隆歷史場景再現整合計畫，基隆要塞司令部是日治時期北臺灣最高之軍事指揮中心，1929年竣工，未來除了將邁入百年建築的殿堂，也肩負串連沙灣歷史文化園區內，包括司令官邸、校官眷舍、大沙灣石圍遺構、清法戰爭紀念園區與太平輪紀念碑等文化資產的重要任務。

陳靜萍表示，漁會正濱大樓兼備臺灣漁業現代化起點與正濱漁港承先啟後的代言人，這次順利招商剛好適逢後疫情時代國門開放，相信未來都會成為值得國人造訪，國外旅客特地前來的重要基隆文化地標。

文化設施科長吳純明補充，兩棟古蹟的OT招商，都會針對財務計畫、推廣睦鄰及創意回饋等項目，進行審查。期待兩棟古蹟的文資價值及地理位置，在注入民間創意產業後，能再展基隆文化風華。