這些不能沒有！

自從2007年Apple發售iPhone，智慧型科技已對人類生活造成巨大化改變，手機App改變消費者的使用習慣，據美國蘋果公司引述Analysis Group 經濟學家發表報告顯示，第三方App數量從2008年500個成長到現在超過180萬個，代表App已融入了我們生活中，成為最不可或缺的必備品。

隨著數位金融不斷進步，各家銀行推出專屬App，提供民眾更方便的服務，大眾再也不必花時間到銀行等待，直接開啟銀行App就能完成要辦理的事項。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，究竟「銀行App」裡哪些功能是網友熱推的？有沒有跟你心目中的排名一致！

1. 投資理財

隨著行動科技興起，銀行App也成為手機必備的應用程式之一，雖然想投資理財的人，多半會另外下載證券App操盤，不過若是想小額投資，像是小資上班族、學生族群等，基本上還是傾向從銀行App裡的「投資」功能開始小試身手。（下單仍要注意手續費問題）

這些銀行App裡的「投資」功能，不僅擁有基金、證券、ETF、債券等金融服務，銀行還會提供多種理財資訊給用戶參考，系統還會替用戶評估投資風險屬性，甚至會依照個人不同的需求，給予專屬智能推薦或活動，舉例來說，國泰世華App就能依個人需求設定帳戶名稱，讓用戶可規劃不同投資理財目標或進行資產配置，輕鬆搞定投資理財。

對此，不少用戶都認為能在銀行App裡一鍵投資很方便：「國泰可以直接定期定額買台股超方便」、「DAWHO App將銀行資產跟證券資產整合在一頁，真的無敵貼心」、「Richart可以清楚看見目前賺了多少，整體來說用起來很方便」。

2. 整合服務

《Dcard》上有網友問「為什麼銀行的App要分那麼多個」，表示雖然多數銀行整合都很不錯，但仍會依據不同功能，推出不同銀行App，搞得手機裡光是銀行+證券的App就超過10個以上，認為相當麻煩，不解為何不全部整合，可見這是用戶一大痛點。

網友進一步舉例，國泰世華近期把所有功能整合成CUBE App，真的方便不少。據了解，國泰世華近年來聚焦個人化的行動數位體驗，積極整合所有數位金融服務，包含轉帳、手機提款、信用卡服務、貸款申請、3%小樹點回饋無上限、切換權益回饋等，並加強UI、UX設計，以確保所有服務能高度符合個人化需求。

激推國泰CUBE App好用的網友表示：「國泰真的越改越好，連我媽老人都覺得好用」、「推一個國泰，版面設計簡單乾淨清楚」、「國泰從KOKO用到現在的CUBE軟體，包含產險人壽之類的介面都很不錯」、「國泰最近整合成CUBE是有比較方便一點」。

3. 手機提款

錢包被卡片塞得厚厚的，想減少卡片量卻又擔心臨時要用？出門老是忘記帶錢包，手機剛好又沒綁行動支付怎麼辦？中國信託、國泰世華、台新、玉山、富邦等銀行都有推出無卡提款服務，手機銀行App設定好，不用帶卡也能領錢成功。

網友認為善用這項功能，就能大幅減少錢包重量：「手機就可領錢實在便利很多」、「少帶一張卡，多按幾個鍵，對日常生活還是利大於弊吧」、「有用永豐無卡提款，為的是減少錢包裡的卡片數量」、「無卡提款蠻方便的」、「超安全超方便，用超爽」。

4. 繳費功能／優惠

據推估全台每年約有超過20億筆的繳費帳單數，過往銀行App沒整合時，民眾繳費都要東奔西跑，臨櫃排隊花時間事小，就怕一忙碌起來忘記繳費就糟了！不過現在只要下載好自己常用的銀行App，不必出門就能一鍵繳納帳單，十分方便。

尤其現在為了鼓勵民眾多採線上繳費，銀行都有配合相關的優惠與回饋，讓用戶繳費之餘還能享好康：「國泰銀行App扣繳，不用擔心忘記繳費」、「玉山真的不錯，繳費資訊還會幫你記住」、「王道轉帳繳費，都不用出門的」、「玉山繳費沒被收過手續費」。

5. 申請悠遊卡自動儲值

自從銀行和與悠遊卡公司合作發行具備「自動加值」功能的聯名卡後，民眾搭車再也不怕餘額不足：「自動儲值純粹是因為方便」、「有開通，坐車方便不用怕臨時沒錢」、「搭捷運、搭公車、停車時都很方便」，但對於沒有信用卡的用戶來說，此功能卻無法使用。

不過在2018年悠遊卡公司宣布與多家銀行合作，開放悠遊卡用戶連結銀行帳戶後，許多銀行為了便民，也紛紛在自家銀行App裡導入「申請悠遊卡自動儲值」功能，讓沒有信用卡的用戶，既能簡化申請流程，還能享受到自動加值的便利，可說是相當貼心。

6. 換匯

國境解封，準備要出國大玩特玩，這時該怎麼換匯才是最划算的？銀行App加入換匯功能，不僅能了解各國貨幣及銀行匯率走勢，許多銀行也都有提供讓分，讓用戶能比牌價買到更低價格，加上其他優惠好康，更能換到理想價格。

常用銀行App換匯的用戶表示：「國泰網銀App可以看到每筆換的錢和匯率」、「國泰從去年就有換匯減分的優惠」、「玉山匯率到價通知可以即時換一些」、「用Richart換很方便，點幾下就好了」。

7. 快速登入

你老是記不住帳號密碼嗎？每次都要按忘記密碼重設定？銀行App現在都有提供快速登入功能，不管是Face ID、指紋辨識、圖形密碼，用戶再也不需要記住那一長串密碼，直接刷臉、指紋就能登入成功，根本就是忘記密碼用戶救星！

快速登入也相當考驗銀行App的流暢度，有幾家銀行都有被網友大讚好用：「國泰不錯，可以直接Face ID登入，很方便」、「玉山有Face ID爽爽用」、「用玉山和富邦的，都有指紋登入，很方便」、「星展很好用！指紋登入」。

8. 即時通知功能

銀行App都會即時通知用戶消費資訊，不管是刷卡、轉帳、入帳還是銀行的重要資訊等，都有提供App推播、LINE、Email等通知服務，用戶只要在App裡設定好，就能輕鬆掌握資金動向，也不怕帳戶被盜刷卻完全不知道的狀況發生，是很重要的功能。

其中玉山銀行App的推播聲音，讓不少用戶記憶相當深刻：「玉山行動App擲地有聲」、「喜歡玉山App推播聲音，很有臨場感的銅板錢幣聲音」、「那個掉錢的聲音就心糾結了一下」、「很喜歡那個音效」、「掉錢的音效很有趣」、「喜歡掉錢聲所以App推播還是留著」。

9. 信用卡服務

對信用卡用戶來說，過去想查詢帳單、設定分期、調額、繳費等，都相當麻煩，如今，各大銀行整合信用卡功能進App裡，用戶直接滑手機就能了解所有信用卡帳務狀態，有些銀行App甚至還提供臨時申請調額、App辦卡、查詢紅利優惠等功能，相當方便。

網友都認為銀行App有這項功能相當棒：「國泰世華消費會馬上顯示並通知，回饋入帳也迅速」、「現在都一刷卡好幾個App就通知，金額破千連簡訊也來了」、「純網銀的App都相對做得很精緻完整，像是關閉刷卡功能、簽帳功能，超級方便」、「將來銀行介面好用點數回饋資訊也清楚」。

10. 轉帳人臉辨識

多數銀行App為了防止密碼外洩，用戶在使用轉帳功能時，都必須再輸入密碼或驗證碼二次加密防護，雖然說是為了用戶的帳戶安全性為考量，但多這一步其實相對麻煩，對於總是記不住密碼的民眾來說，確實稍稍擾民，盼望能有更快速安全驗證方式出現。

對此，越來越多銀行App有推出「轉帳人臉辨識」功能，像國泰世華、中信、Richart等都有此功能，可直接省去每次交易都要手動輸入驗證的過程，刷臉就能轉帳成功，讓用戶很喜愛：「超好用辨識又快」、「人臉比較安全，帳密要破解還是相對容易」、「轉帳用人臉辨識，對某些人算是福音」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月28日至2022年11月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『銀行App功能』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統