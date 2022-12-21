央行15日宣布升息半碼 (0.125 個百分點)，今年累計4次共升息0.625個百分點，精神科名醫沈政男在臉書發文指出，明年利率可能繼續調升，至於房價，觀察五十年來的曲線圖便知，利率升降與房價成反比，因此他預期房價將會開始下跌，但房貸族的壓力將會更沉重。

沈政男認為明年第一季央行可能繼續調升利率，因為一般而言，政府會將CPI（消費者物價指數）年增率2％視為通膨警戒紅線，今年台灣CPI年增率預估落在2至3％，因此進行利率調升，至於明年第一季預估CPI上升仍超過2％，因此央行可能繼續升息。

沈政男進一步分析央行升息以後，對於房價、股市與債券的各別影響。他強調，從50年來的曲線圖可發現，利率升降與房價成反比，因此房價將會開始下跌；至於在股市方面，利率升降與股價的關係比較不明顯，難以預料；在債券方面，因為利率調升，債券價格將會下降，殖利率則會跟著上升。

沈政男也提到，歐美因應這波通膨採取的是需求面政策，雖然有效，但也會減緩經濟成長動能，甚至造成停滯性通膨，「也就是東西很貴，好像很多人要買，其實買的人變少了，景氣跟著萎縮」，他認為台灣明年應不至於出現停滯性通膨，但GDP（國內生產毛額）成長恐怕低於今年。