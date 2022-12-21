高市議會正副議長選舉25日將投票，國民黨預計今（21）日下午將正式提名現任副議長陸淑美征戰，副議長人選仍未底定，但藍營想攻下議會龍頭寶座，4席無黨將成為關鍵。民進黨陣營仍未掀牌，外界認為前議長康裕成呼聲高，最後有望成為「兩個女人的戰爭」。

這次高市議員選舉，藍綠都未過半，藍營29席、綠營27席，無黨4席成為關鍵少數，將牽動議長選舉結果，藍綠持續努力尋求無黨議員支持，而現階段綠營結盟泛綠已來到32票，等於再1票就有望拿下議長，藍綠都有不能輸的壓力。

國民黨高市黨部上周邀集有意競選議長的現任議長曾麗燕、副議長陸淑美協商，19日僅陸淑美現身市黨部並已繳交議員同意書，曾麗燕雖未繳交，仍揚言不放棄，持續私下尋求盟軍力挺。

不過，最新發展，國民黨中央委員會組織發展委員會20日已決議，核定高雄市議會議長提名陸淑美。對此，國民黨高市黨部主委許福明表示，目前尚未收到黨中央公文，依照程序將送今天中常會核備後，才會正式公布。

至於副議長人選方面，許福明指出，將另案處理，目前仍未底定，不排除任何可能，最慢24日前，會召開當選議員的黨團會議，改選黨團幹部，同時徵詢議員意見，希望能盡速推派最強組合。