據台灣民意基金會20日公布最新民調顯示，約3成1民眾認同民進黨，3成2認同國民黨，與3個月前相較，藍綠基本盤出現巨變，民進黨認同者下滑10.7個百分點，換算成人口數，等於流失207萬認同者。針對此民調，前立委沈富雄認為，對於民進黨來講是空前危機，而且是沒有辦法翻轉的危機 ，並斷言「賴清德完了」 。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，3個月前，綠認同者有41.2%，現在只剩30.5%，足足流失了10.7個百分點；如果換算成實際人口數，等於流失了207萬認同者；3個月前，藍認同者只有19%，現在飆升到31.6%，激增12.6個百分點，如果換算成實際人口數，等於新增243萬認同者。游盈隆表示，綠認同者大量出走，導致急遽萎縮，相形之下，藍營擁入大量認同者。

沈富雄昨(20)日在政論節目《少康戰情室》中直言，這個民調對於民進黨來講，是空前的危機，而且是沒有辦法翻轉的危機。沈富雄提及，民進黨也曾有次崩盤到只剩下約26%，那次支持者轉變為中間選民，但下來僅維持不到四個月，馬上V型反轉，但這次民進黨崩盤，原因並非支持者轉為中間選民，而是跑去支持國民黨了。

對於選後很多人看不起國民黨，認為是民進黨太差，沈富雄直言「不見得」。沈表示，這些拋棄民進黨的人，很大一部分跑去支持國民黨，他認為黏著性跟跑去當中間選民那一個避風港是不一樣的。沈富雄也斷言「賴清德是完了，因為沒有V型反轉就沒有賴清德總統」。

對此，主持人趙少康則不認同，並表示不見得是民進黨支持者跑去支持國民黨，可能是民進黨支持者轉為中間選民，中間選民跑去支持國民黨，趙直言「要從支持民進黨一下子支持國民黨不容易」。