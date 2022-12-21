汽修科畢業的廖男在網路上自學改槍技術。（翻攝畫面）

啃老族為吸毒上網自學改造MP5 北市警南下西螺逮人

26歲廖男上網購買槍枝零件，在家中房間自學改槍，利用火柴頭的火藥製造多發子彈，大同警分局寧夏路派出所20日南下雲林西螺攻堅逮捕廖男，起出一把改造MP5衝鋒槍、子彈33顆，以及廖男施用的海洛因、安非他命等，訊後依違反槍砲彈刀條例、毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，廖男與父母同住，在西螺從事賣菜工作，家中經濟優渥，但他卻不學好多次因吸毒遭逮，父母早已放棄管教，放任他賴在家裡，是典型的「啃老族」。

寧夏路派出所11月初在慣竊手機內發現有購買槍枝訊息，循線聯繫廖男，確定地點後聲請搜索票，20日上午7點，進入廖男居住的透天厝，廖父還以為兒子再次吸毒，不料，員警告訴廖父，他兒子在屋內改造槍枝，房間就是兵工廠，廖父露出不可置信的表情。

廖男稱，他在國外網上購買MP5模擬槍，由於他是汽修科畢業，對於工具並不陌生，在網路上搜尋改槍技術，在房間內拼揍零件，之前曾改造手槍但覺得威力不夠，近來升級改衝鋒槍，並購買空包彈，將火柴頭的火藥裝填進入彈殼製造子彈。

警方經過測試，確定改造MP5具有殺傷力，廖父則稱，從來沒有進去兒子的房間，不知道屋內除了毒品以外，竟還藏有槍枝，警方起出海洛因1.64公克、安非他命2.16公克以及FM2。警方表示，為讓社會大眾安居樂業，特在年終歲末前瓦解此改造兵工廠，以防槍枝成品流入市面，造成不特定治安風險。

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