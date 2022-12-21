強烈大陸冷氣團今晚南下，各地轉冷，氣象達人彭啟明指出，這波冷空氣先濕後乾，尤其周五到周日3天的低溫10度以下；他表示，這兩波降溫與負北極震盪有關係，若遇上水氣就會下大雪，是很麻煩的天氣系統。

彭啟明今天在臉書表示，北部開始飄雨了，這波先濕，傍晚轉乾然後降溫，尤其要留意周五到周日（23至25日）的低溫，有機會降到10度以下，明顯轉乾冷。而這一兩波北半球的冷和負北極震盪有關係，不只東亞突然變冷，很多地方都大降溫，如果遇上水氣就會下大雪，是冬天很麻煩的天氣系統。

天氣風險分析師吳聖宇也表示，今天雲量增多加上降雨後冷空氣移入，溫度下降轉冷，北台灣降溫比較明顯，預估北部、東北部今天白天高溫降到17-20度，比昨天降3-5度，中部及花蓮地區高溫20-23度，比昨天略降1-2度，南部及台東高溫仍有24-26度。

吳聖宇說，今晚到明天清晨輻射冷卻作用，低溫更明顯，中部、北部、東北部低溫預報在10-12度間，部分空曠地區有機會降到8-10度，低溫範圍將比今天清晨擴大，南部及花東地區低溫預報在14-16度，部分空曠地區有機會降到12度上下，感受上蠻冷的。

吳聖宇指出，周四開始一直到周日乾冷空氣持續南下，各地乾冷，溫度方面南北之間有些差異，北部、東半部受冷空氣直接影響一直偏冷，周五、六（23、24日）白天高溫都只有13-15度，夜間加上輻射冷卻作用，一直到下周一清晨之前北台灣空曠地區都有可能出現7-9度低溫，一整天都偏冷，而且冷的時間長，周日（25日）白天溫度才會稍微上升，下周一（26日）回溫的情況較明顯。

吳聖宇說，中部、南部、花東地區周四到周日白天高溫仍有20度上下，夜晚到清晨同樣受輻射冷卻作用，中部空曠地區低溫8-10度，南部及花東空曠地區低溫10度上下，日夜溫差大，提醒雖然乾冷比濕冷舒適，不過現在正值流感高峰，溫度一冷很容易感冒，對於心血管疾病的負擔也很大，家中年長者及小朋友要小心。