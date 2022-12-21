台南市長黃偉哲21日在市政會議，公布市府小內閣異動人事名單，共有副市長戴謙、衛生局長許以霖、環保局長謝世傑、社會局長陳榮枝及研考會主委戴偉峻等5人離職，其餘局處首長均留任。至於接任人選，預定明天公布。

對於小內閣調整，黃偉哲相當低調，日前受訪時，僅證實衛生局長許以霖借調期滿將返回成大醫院；環保局長謝世傑則因生涯規畫離職；研考會主委戴偉峻將回校任教，今天又增加戴謙、陳榮枝2人離職。不過，5名離職的局處首長，先前均曾傳出異動。

黃偉哲強調，這是他的第一個任期，這幾年來非常感謝幾位局處首長的努力，一路走來，和市議會理出相處之道，讓市府與議會的互動關係較過去和緩，求得事情的圓滿，為市民爭取更大的利益。

黃偉哲指出，對議會的反應與互動，市府團隊過去都盡了最大努力，感謝戴謙副市長這段時間悉心督導各局處業務；謝世傑局長、陳榮枝局長、許以霖局長及戴偉峻主委也都率領局處同仁，積極為台南市爭取榮耀，這些努力大家都看見了，也讓許多市民有感，未來市府團隊也會持續努力。

黃偉哲還說，今天是這一屆市府團隊最後一次的市政會議，感謝過去4年的努力不懈，在政府服務獎及交通金安獎、傑出交通運輸獎等都有非常好的成果。行政院長蘇貞昌頒發政府服務獎獲得3項大獎，感謝副市長趙卿惠督導各局處獲得殊榮，獎項是各縣市最多的，也感謝交通局長王銘德及台南市長方仰寧的帶領，減少交通事故保障市民的生命安全。

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