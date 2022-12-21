女星郭雪芙過去曾為女團Dream Girls成員，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她是許多人心中的女神，而她之後將演藝重心轉往戲劇發展，近日演出《華燈初上》與《正義的算法》讓她再度爆紅，近日她在社群上傳一段熱舞影片，瞬間引來上萬網友朝聖。

郭雪芙昨（20）日在IG上傳一段她大跳南韓女團NewJeans歌曲《Hype boy》的影片，片中可見她身穿緊身運動衣，雖然全身包緊緊，但前凸後翹的S型曲線隨著音樂晃動好身材一覽無遺，罕見展現性感的一面。

影片曝光後，引發粉絲暴動「老師要再幾次，我困在這一個小時了」、「身材的比例好好看啊！雪芙」、「好性感」、「妳就像太陽照亮我心房」、「期待完整曲的練習成果影片呦」、「唱跳歌手已上線」、「跳得好性感」。

事實上，郭雪芙2011年演出電視劇《真愛找麻煩》中黑道千金「黎兒」竄紅，之後陸續演出電影《BBS鄉民的正義》及電視劇《喜歡一個人》、《我們不能是朋友》等成績都相當亮眼，而近期演出《華燈初上》王愛蓮一角更是讓她知名度大增。