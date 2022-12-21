光復中學設計群21日舉行第19屆畢業成果展，學生們表示，此屆主題為《蒔舊》，各類作品都有十足創意。（陳育賢攝）

光復中學設計群21日舉行第19屆畢業成果展，學生們表示，此屆主題為《蒔舊》，各類作品都有十足創意。（陳育賢攝）

光復中學設計群21日舉行第19屆畢業成果展，學生們表示，此屆主題為《蒔舊》，蒔有移植、分種的意思，《蒔舊》代表「在新時代將傳統文化加入現代元素再詮釋」，經由對古典特色的深入研究，植入新時代的美學理念，用反方向的趨勢對比呈現。

光復中學指出，此次成果展包含廣告設計、多媒體設計、室內設計3個科學生所精心設計的創意作品，共有21組展出作品，區分3大指標，以視覺設計、數位多媒體與微電影、建築室內設計等方向為主。在專題製作課程中，重視學生創思、團隊合作、設計執行、提報展演等綜合能力指標。

其中，形象與視覺設計類共有6組，作品多元而富巧思，有此屆成果展主題《蒔舊》整體視覺形象規畫；有茶與茶點的包裝設計，視覺整體營造出家庭休閒輕鬆的氛圍；還有以天空為主題，訴求奇幻與活力滿滿的早餐店視覺設計。

另有讓小孩愛不釋手的玩具存錢筒設計，在玩樂之餘還可以有儲蓄的概念；還有表達喜怒哀樂情緒的公仔設計，作品間投射出年輕人隱藏的情感，能藉由公仔抒發自身情緒；此外還有結合生活用品的插圖視覺設計，在使用之餘能帶來人們生活的樂趣。

數位多媒體及微電影類共有8組，內容以探討社會議題為主，包括有家庭中的青少年與父母的親子溝通議題；還有對選擇性緘默症與相關心理疾病的探討，讓人能夠更具同理心與協助；探討人與人之間相處的友誼情感議題；還有以遊戲來反應相關議題，例如：漸凍症的關懷、權貴人士的醜陋真相、青少年學生的煩惱等。

室內設計類則有7組，以多元概念與強調功能用途為訴求，發展建築與室內規畫。有倡導生態教育的蜜蜂生態館；以戰亂風格設計的甜點冰店，讓人享受美食之餘警惕戰爭帶來的後果；還有融合復古風格內裝搭配現代主義外觀風格的理髮廳設計。

還有以日本cosplay文化為主軸的場館設計，讓人了解日本文化也能體驗變裝樂趣；還有新住民與台灣文化的交流館，讓人拉近彼此的距離；能緬懷與提供追思的寵物納骨塔設計；訴求以自然原料DIY的蠟燭文創館等不同的建築室內設計。

校方表示，此屆的畢業展活動於今起至28日在光復中學綜合大樓東側1樓盛大展出，有興趣的民眾可自行前往欣賞。