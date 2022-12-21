準台北市長蔣萬安日前公布小內閣人事，文化局長由資深媒體人蔡詩萍出任，對於接下北市文化局長，蔡詩萍感性說到，當時前後開家庭會議溝通很久，擔任主播的太太林書煒直說捨不得，會有人攻擊你，他也透露，太太說了讓他很感動的話，就是如果岳父在會說女婿去吧，後才決定點頭接任。

蔡詩萍21日上午受接受《POP撞新聞》專訪，談到接下北市文化局長的心得，蔡詩萍表示，到最後一周才點頭答應，因為長期做媒體人，擔心是否習慣公部門體制，還有隱私被攤在陽光下，對家人很不公平，我們也為此開家庭會議溝通很久。

蔡詩萍也說，跟太太談很多次是否接任，太太說捨不得，會有人攻擊你，隱私也要曝光，相對不自由，也不能亂講冷笑話，恐會被斷章取義，但她也知道我對政治有想法，我也說如果她堅持不要我去，我就不會去，不需要為此把家庭搞得很緊張。

蔡詩萍表示，當晚太太也邊哭邊想該不該阻擋我，並講了讓我很感動的話，就是轉念想如果岳父在會說女婿去吧，她才說可以去試看看，但也是經歷一段反覆時期，所以拖到很後面才決定。

被問到對反彈聲浪不小有何看法，蔡詩萍坦言，平常做評論，罵人也會被人罵，做廣播、臉書發言也有很多人有不同意見，臉書留言都不會刪，除非罵到家人，來討論都可以，但我也很意外有些人支持，像趙少康、游淑慧、蔡正元等，都認為可找我試看看。

對於擔任文化局長的期許，蔡詩萍說，他對文化局業務不會太陌生，只是沒有執行經驗，要做什麼樣文化局長還不敢講，但原則是，柯市府八年換了六個文化局長，希望蔣萬安給我多一點時間熟悉業務，也希望文化跟市民生活結合，找回台北人的驕傲感，最重要的事，要有屬於台北人的文化活動，這需要很多朋友幫忙。

蔡詩萍表示，希望文化跟市府團隊作業相互連貫，不是單獨屬於文化局工作，這可以發揮一乘十的效益，像捷運、城市公園規畫等都想到文化，文化局都能提供協助，另外也需要業界合作，並讓他們知道有哪些政策可以協助推廣，或是讓新創朋友知道可以如何活用北流、北藝等空間。